Бывшего братского депутата признали невиновным по делу о семи убийствах

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Присяжные оправдали бывшего депутата городской думы Братска Вадима Молякова, проходившего в качестве обвиняемого по делу о похищении и убийстве семи человек.

Суд проходил в Иркутске. Моляков и двое других фигурантов признаны невиновными на основании вердикта присяжных. Ещё одного подсудимого приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима.

Сам факт преступления доказан, и тот, кто причастен к сокрытию тел убитых, был признан виновным в убийстве, а остальные оправданы, — рассказал Lenta.ru источник в правоохранительных органах.

Приговор опротестовала прокуратура и сторона потерпевших. Дело будет направлено на рассмотрение в апелляционном порядке.

Моляков уже отбывает 25-летний срок за организацию убийства заместителя прокурора Братска Александра Синицына. Преступление совершено в 1999 году, приговор экс-депутату вынесли в 2011 году.

Следственные органы считают, что Моляков может быть лидером братской ОПГ по прозвищу Моляк. В марте 2001 года участники банды застрелили лидера другой группировки. Спустя несколько месяцев они расправились ещё с одним преступным авторитетом. В 2002 году вооружённые топорами и ножами участники братской ОПГ, переодевшись в форму бойцов ОМОНа, ворвались в квартиру, где были пять человек из конкурирующей криминальной организации. Их связали, вывезли к реке Бирюса, убили и расчленили. Останки жертв убийцы выбросили в воду.

Ранее суд присяжных приговорил к восьми годам лишения свободы уфимца, убившего педофила, передавал NEWS.ru.