В Москве задержан экс-сотрудник министерства по налогам и сборам 72-летний Асламбек Паскачёв. Он был доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2018 года. Паскачёва подозревают в мошенничестве, подробности дела неизвестны.
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Паскачёва отправили под домашний арест. Мужчине запрещено выходить из дома, пользоваться Интернетом и телефоном, общаться со свидетелями по делу и фигурантами.
Ранее был задержан и арестован по этому делу бывший сотрудник министерства по налогам и сборам Рахман Шайдаев. В 2002 президент России присвоил ему звание госсоветника налоговой службы второго ранга.
NEWS.ru писал, что в Воронежской области силовики провели обыск в квартире и кабинете директора областного казённого учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) Алексея Антиликаторова. Его обвиняют во взяточничестве.
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