https://static.news.ru/photo/6775a0fc-6b56-11ea-97a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Москве задержан экс-сотрудник министерства по налогам и сборам 72-летний Асламбек Паскачёв. Он был доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2018 года. Паскачёва подозревают в мошенничестве, подробности дела неизвестны.

По данным «Коммерсанта», речь идёт о финансовой афере. Подробности дела неизвестны.

Паскачёва отправили под домашний арест. Мужчине запрещено выходить из дома, пользоваться Интернетом и телефоном, общаться со свидетелями по делу и фигурантами.

Ранее был задержан и арестован по этому делу бывший сотрудник министерства по налогам и сборам Рахман Шайдаев. В 2002 президент России присвоил ему звание госсоветника налоговой службы второго ранга.

NEWS.ru писал, что в Воронежской области силовики провели обыск в квартире и кабинете директора областного казённого учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) Алексея Антиликаторова. Его обвиняют во взяточничестве.