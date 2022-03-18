Браконьеров осудили за нападение на инспектора в бурятской тайге

Пятерых браконьеров осудили за нападение на инспектора Государственного природного заказника федерального значения «Алтачейский» в бурятской тайге, сообщает «МК в Бурятии». Мухоршибирский районный суд назначил каждому штрафы от 600 до 800 тысяч рублей, а одному из браконьеров — четыре года исправительной колонии общего режима.

Трое браконьеров «по горячим следам» признавали причастность к совершению преступления. Однако в суде свою вину, и то лишь в части, признал только один, — рассказали в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

Нападение произошло 4 октября 2020 года. Пять жителей Улан-Удэ и области убили на территории заказника двух косуль, ослепив их фарами, что запрещено. Инспектор Сергей Красиков попытался задержать нарушителей, и его сбили автомобилем.

При этом спустя несколько месяцев в отношении самого Красикова было возбуждено уголовное дело за превышение полномочий: он избил одного из обвиняемых прикладом при задержании. Но это дело прекратили, следствие установило, что чрезмерного вреда он не причинял.

Ранее сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району задержали трёх россиян и двух иностранцев за незаконную добычу соколов-кречетов на Камчатке. У браконьеров изъяли 11 птиц.