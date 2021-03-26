Болгария выдала РФ двух беглых убийц

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Участник преступной группировки «Бригада Феди» Владислав Мухин, обвиняемый в убийствах, а также гражданин Эстонии Андрей Данилов, 16 лет назад убивший в России сотрудника охранного агентства, экстрадированы в РФ из Болгарии.

Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. Отмечается, что Мухин также обвиняется в бандитизме. По версии следствия, в период с 1997-го по 2001 год он совершил ряд тяжких преступлений в составе преступной группы. В 1998 году мужчина вместе с сообщниками убил лидера конкурирующей банды Вячеслава Татарова и участника ещё одной группировки Марата Исхакова, считают следователи.

Мухин был арестован заочно и объявлен в международный розыск, в августе 2020 года его задержали в Болгарии. Месяцем ранее там же был задержан Андрей Данилов. Вологодский областной суд в феврале 2012 года заочно признал его виновным в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия и приговорил к 19 годам заключения в колонии строгого режима.

Ранее Австрия выдала России бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо, передавал NEWS.ru. Чиновник подозревается в хищении более 900 млн рублей, выделенных в 2015 году на реконструкцию Государственного Эрмитажа.

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