https://static.news.ru/photo/9997a49c-61d1-11ea-a215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции Красноярска задержали двоих наркодилеров и изъяли у них 1,2 килограмма героина.

По данным правоохранительных органов, мужчины получали крупные партии наркотика, фасовали на мелкие и продавали через закладки. Помимо пакета с героином, у дилеров были изъяты электронные весы и мобильные телефоны.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. В настоящее время устанавливается канал поставки героина, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на главк МВД по Красноярскому краю.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданина России арестовали в Индии за выращивание марихуаны. Местные полицейские изъяли у него более 30 кг наркотиков.