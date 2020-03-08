Сотрудники полиции Красноярска задержали двоих наркодилеров и изъяли у них 1,2 килограмма героина.
По данным правоохранительных органов, мужчины получали крупные партии наркотика, фасовали на мелкие и продавали через закладки. Помимо пакета с героином, у дилеров были изъяты электронные весы и мобильные телефоны.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. В настоящее время устанавливается канал поставки героина,
Ранее NEWS.ru писал, что гражданина России арестовали в Индии за выращивание марихуаны. Местные полицейские изъяли у него более 30 кг наркотиков.
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