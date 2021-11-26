Блогера приговорили к 14 годам строгого режима за вымогательства

Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима уральскому блогеру, владельцу нескольких Telegram-каналов Александру Устинову. Он признан виновным в вымогательстве у руководства Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По совокупности преступлений Устинову А. Ю. окончательно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колони строгого режима, — говорится в заявлении пресс-службы.

Также там добавили, что блогер лишается прав заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных сетей, сроком на три года.

Устинов признан виновным по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах, вымогательстве, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов и клевете.

Устинов был задержан в ноябре 2018 года в отеле Hyatt в Екатеринбурге при передаче денег. По данным СМИ, автора Тelegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора» задержали с поличным сотрудники УБЭП ГУ МВД.

Позже с заявлением о задержании блогера, подозреваемого в вымогательстве денег у местных властей, чиновников, бизнесменов, выступили представители Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром». Руководство предприятия также фигурировало в числе предполагаемых жертв блогера.

На предприятии сообщили, что Устинов входил в международную группу, созданную для организации мошеннических схем и вымогательства путём распространения в Интернете лжи о конкретных лицах и организациях.

Также суд отправил в колонию на 12 и 10 лет соответственно помощников Устинова — Илью Бесценного и Антона Старка.

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