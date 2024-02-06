«Била детей, не пускала к любовнице»: муж зарубил жену и решил пойти на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Омской области подошла к кульминации полугодовая история громкого дела Анны Кочкиной. Летом прошлого года женщину убил топором, а затем сжег и расчленил ее супруг. Почти месяц мужчина водил следствие за нос, но скрыться от разоблачения все же не смог. 30 января суд отправил его в колонию. Детали резонансного убийства — в материале NEWS.ru.

Как пропала Анна Кочкина

Белая футболка, кожаные штаны, рост 157 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы, на левом запястье татуировка в виде лотоса, на правом предплечье — жизнеутверждающая надпись Love Life. Это одни из немногих примет девушки, которую летом прошлого года почти целый месяц искали жители города Тары в Омской области.

Ночью 27 июня 36-летняя бывшая работница почты Анна Кочкина после ссоры с мужем ушла из дома в неизвестном направлении. Во всяком случае так говорил ее супруг Владимир. Женщина так и не появилась дома, но звонить в полицию муж по какой-то причине не стал — это сделала сестра пропавшей Наталья Бедунова.

Утром того дня тарчанин позвонил свояченице и попросил посидеть с ребенком. Пара воспитывала двоих детей — 16-летнюю дочь и маленького сына, которому на тот момент было девять месяцев. Женщину просьба насторожила, ведь Анна была «очень привязана к своим детям».

Наталья поинтересовалась, куда делась сестра, и сразу обратилась к правоохранителям. Позже Владимир утверждал, что супруга якобы сбежала из дома с любовником.

Спустя пару дней после начала поисков в чате поискового отряда появилось сообщение, что Анна гостит у подруги на улице Чкалова. Кто-то из соседей даже говорил, что видел, как она идет в сторону леса. Все это оказалось неправдой. Поиски затянулись ровно на три недели. 19 июля 2023 года женщину нашли. Мертвой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно об убийстве Кочкиной

Владимир принимал активное участие в поисках супруги и даже ходил с ее матерью к гадалке. Но уйти от подозрений он не смог: мало того, что мужчина не сообщил о пропаже жены, так еще и в разговорах о ней вел себя слишком спокойно.

Было решено осмотреть дом семьи на улице Клипова. В итоге на диване обнаружили замытые следы крови, происхождение которых мужчина объяснить не смог. Как писали местные СМИ, его даже проверили на полиграфе. После этого Владимир явился с повинной.

По материалам следствия, той злополучной ночью супруги действительно поссорились «на почве ревности». В какой-то момент Владимир ударил жену по голове обухом топора. Полицейских он заверил, что сделал это непредумышленно, но судмедэкспертиза его слова не подтвердила.

Судя по материалам дела, Владимир, осознав факт смерти супруги, загрузил ее труп в машину, захватил люльку с младшим ребенком и отправился в лес. Там он попытался сжечь тело жены, а затем расчленил его лопатой и закопал.

Останки женщины нашли в трех километрах от Тары. Когда все выяснилось, место «захоронения» убийца показал следователям сам.

Позже Кочкин объяснял, что скрыл преступление не из-за страха ответственности, а из-за боязни, что детей отправят в приют. Ведь сам он сирота и знает, каково это — расти без родителей.

Почему Владимир Кочкин убил жену

Ревнивцем в паре, по утверждению Владимира, был не он, а его убитая супруга. На первом слушании в суде мужчина рассказал, что в последние годы между ними не прекращались скандалы. Он заявил, что несколько раз пытался уйти от жены, но Анна не давала развод, каждый раз путем манипуляций возвращая его в семью.

Владимир рассказал в суде, что у него была любовница. С конца 2022 года он активно общался в Сети с жительницей Красноярска. Переписка с другой женщиной, которую правоохранители нашли в телефоне тарчанина, стала одной из причин, по которой его заподозрили в убийстве.

По словам Кочкина, в первый раз он задумался о разводе, когда дочь была еще маленькой. Но каждый раз, когда он приходил увидеться с дочерью, начинались скандалы. В итоге мужчина был вынужден вернуться, чтобы «не травмировать ребенка».

«У нас к этому все и вело», — говорил Владимир Кочкин в суде.

Жесткое поведение матери подтвердила ее дочь Яна. Во время беседы с правоохранителями она заявила, что мать выгоняла ее на мороз без верхней одежды, периодически била, порой даже по незначительным поводам, пишет издание «Новый Омск». Била она и супруга, но тот ей насилием не отвечал, утверждает дочь погибшей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что о семье Кочкиных говорят близкие

В соцсетях супруги старались произвести впечатление счастливой семьи. У них даже были одни на двоих страницы в соцсетях — «Анна-Владимир Кочкины». После рождения второго ребенка, в декабре позапрошлого года, там появился снимок воодушевленного Владимира: он с новорожденным на фоне своей старенькой Toyota Carina, а на заднем стекле стикер «Еду за сыном!».

Близкие Кочкиных отзывались о Владимире как о непьющем и спокойном, скромном человеке, который любит своих детей. Конфликты с супругой у него случались, но, по словам родственников, речь шла об «обыкновенных бытовых ссорах». Тарчанин работал на стройке, но после «исчезновения» Анны уволился, чтобы ухаживать за младшим ребенком.

Наталья Бедунова в интервью изданию «Вечерний Омск» рассказывала, что была не очень близка с сестрой из-за скрытности Анны. При этом в семье она была «более эмоциональной», чем муж. Со стороны Кочкины казались благополучной парой, говорит Наталья.

Какое наказание понес убийца

Следственный комитет отчитался о задержании 33-летнего Владимира Кочкина 20 июля. При этом в соцсети «Одноклассники» слухи о поимке преступника появились за день до этого: мужчину вместе с полицейскими видели в лесу. Тогда же о трагичном завершении поисков тела его жены сообщил отряд «Доброспас-Омск».

Кочкина отправили в СИЗО. Там он провел почти полгода. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), по которой ему грозило до 15 лет лишения свободы.

25 января состоялось первое заседание по делу Кочкина. Гособвинитель запрашивал для него наказание в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Оглашение вердикта назначили на 30 января. Тарчанина приговорили к 9 годам в колонии строгого режима. При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства: сотрудничество со следствием, а также физическое и психологическое насилие в отношении Кочкина со стороны жены.

Обжаловать приговор Владимир не будет, но и сидеть за решеткой не собирается: в конце судебного заседания тарчанин признался, что намерен отправиться на СВО. Он уверен: колония его не исправит, а сделает только хуже.

«Я должен понести наказание. Колония меня не исправит, а сделает, наоборот, более жестоким. А второй раз заезжать туда я не хочу. Государство мне дает шанс [пойти на СВО]. Я вернусь, я ради детей вернусь», — пообещал Кочкин.

Читайте также:

«Зверь не понес наказание»: детали кровавой истории, потрясшей Карелию

24 года насиловал дочь и хочет выйти по УДО: история маньяка Фритцля

«Мои девочки так хотели жить»: новые детали убийства россиянок в Бодруме