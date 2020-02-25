https://static.news.ru/photo/8e84f77e-57ec-11ea-88c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: surbskr/vk.com

Управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в составе организованной группы, в отношении четырёх женщин. Их подозревают в присвоении шести чужих квартир в 2018–2019 годах.

Установленные следствием обстоятельства дела приводятся на сайте СУ СК по Республике Башкортостан. Четыре женщины в возрасте от 33 до 59 лет действовали в столице региона Уфе. Они искали хозяев недвижимости, ведущих асоциальный образ жизни, отбывших тюремный срок или не имеющих близких родственников. Мошенниц также привлекало жильё, хозяева которого скончались, не оставив наследников. Женщины переоформляли недвижимость на себя, подделывая паспорта и другие документы своих жертв, а затем продавали её.

Банда «чёрных риелторов» задержана в полном составе. Выяснилось, что обвинение в мошенничестве станет не первым для всех четырёх женщин — в отношении них уже были возбуждены аналогичные уголовные дела.

Как передавал NEWS.ru, ранее в феврале родственники заявили о пропаже в Москве Селима Бенсаада — правнука Иосифа Сталина. Подруга семьи допустила, что к исчезновению причастны «чёрные риелторы», которые уже четыре раза пытались обмануть мужчину, чтобы завладеть его квартирой в центре столицы.