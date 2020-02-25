Управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в составе организованной группы, в отношении четырёх женщин. Их подозревают в присвоении шести чужих квартир в 2018–2019 годах.
Установленные следствием обстоятельства дела
Банда «чёрных риелторов» задержана в полном составе. Выяснилось, что обвинение в мошенничестве станет не первым для всех четырёх женщин — в отношении них уже были возбуждены аналогичные уголовные дела.
Как передавал NEWS.ru, ранее в феврале родственники заявили о пропаже в Москве Селима Бенсаада — правнука Иосифа Сталина. Подруга семьи допустила, что к исчезновению причастны «чёрные риелторы», которые уже четыре раза пытались обмануть мужчину, чтобы завладеть его квартирой в центре столицы.
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