https://static.news.ru/photo/fad69344-637a-11ea-a4bb-fa163e074e61_660.jpg Максим Уметбаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейского Максима Уметбаева, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил меру пресечения Уметбаеву оставить без изменения, апелляционую жалобу — без удовлетворения, — огласила решение судья.

Защита просила перевести его под домашний арест на квартиру, которую обвиняемому готов предоставить отец. Сам Уметбаев участвовал в заседании по видеосвязи. Он заявил, что при задержании Голунов вёл себя истерично, поэтому он не сдержался и дал пощёчину, за что просит прощения.

Уметбаев работал оперативником в отделении по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы с 2017 года, до этого трудился в патрульно-постовой службе.

Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также в фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). Вину он признал частично, а именно в применении силы — дал Голунову пощёчину. Однако в подбрасывании наркотиков не признаётся, утверждая, что видел журналиста в первый раз и был вызван в отдел, чтобы конвоировать его на осмотр квартиры.

Бывший полицейский был арестован Басманным судом 30 января.