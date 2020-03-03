https://static.news.ru/photo/8e0bd9b6-5d3c-11ea-a8ca-fa163e074e61_660.jpg Александр Дрыманов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Против бывшего руководителя главка СКР по Москве Александра Дрыманова, которого обвиняют во взяточничестве, будет возбуждено ещё одно уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает Telegram-канал 112, показания на Дрыманова дала старший следователь по расследованию особо важных дел управления ЦАО ГСУ СК РФ по Москве Мария Слёзкина. Она передала их в письменной форме по почте генеральному прокурору Игорю Краснову и главе СК РФ Александру Бастрыкину. Женщина находится в международном розыске, её обвиняют во взяточничестве.

Мария Слёзкина руководила задержанием предпринимателя Юрия Тузова. На него написал заявление генеральный директор ООО «Лоджистикс-Москва» Павел Сурин. Он утверждал, что неизвестные злоумышленники похитили его, вывезли за МКАД и сильно избили. Бизнесмен считает, что похищение было связано с арбитражным спором по векселю на 400 млн рублей, который выпустила одна из компаний Юрия Тузова.

Находясь в СИЗО, Тузов написал в ФСБ заявление, о том, что Слёзкина вымогает у него $2 млн в обмен на отказ в уголовном преследовании. Её задержали при передаче денег, но позже женщина скрылась.

Она заявила, что действовала по указанию Александра Дрыманова и заместителя начальника СК РФ по ЦАО Сергея Абрамова. Деньги якобы предназначались Дрыманову и Абрамову. ГСУ СК РФ по Москве начало доследственную проверку.

NEWS.ru писал, что 10 февраля гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить Дрыманова к 16 годам колонии по обвинению во взяточничестве.

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим заместителем Денисом Никандровым, экс-главой СКР по Центральному административному округу (ЦАО) столицы Алексеем Крамаренко входили в состав преступной группы, которой руководил бывший глава службы безопасности СКР Михаил Максименко. Они получили $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как «Итальянец».