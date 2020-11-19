Арестован второй подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Маругова

https://static.news.ru/photo/dd314af0-2a80-11eb-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве владельца нескольких колбасных заводов Владимира Маругова. Об этом рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паши Ахмедова, подозреваемого в совершении группой лиц убийства предпринимателя в Истре, — цитирует её РИА Новости.

Представитель ведомства отметила, что Ахмедов уже допрошен и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Маругов был убит в ночь на 2 ноября в подмосковной Истре. Его застрелили из арбалета, когда он находился в бане со своей знакомой. Женщина осталась жива. Ей удалось выбраться через окно и вызвать полицию. По предварительной версии, бизнесмена могли убить в результате попытки ограбления.

Как писал NEWS.ru, вскоре после убийства был задержан и арестован первый подозреваемый — уроженец Средней Азии Александр Мавриди, который является знакомым бывшей жены Маругова.

Кроме того, выяснилось, что он на протяжении нескольких лет удерживал в заложниках известного в прошлом столичного адвоката Алексея Завгороднего. Ахмедов также оказался к этому причастен. Злоумышленники заставили юриста предать им в собственность три квартиры в Москве, общая кадастровая стоимость которых превышает 55 млн рублей.