Арестован подозреваемый в причастности к убийству «колбасного короля»

https://static.news.ru/photo/a0b1ee60-1df9-11eb-b62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, подозреваемый в причастности к убийству из арбалета бизнесмена Владимира Маругова в подмосковной Истре, арестован.

По ходатайству следственных органов <...> судом в отношении подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в городе Истра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала РИА Новости помощник руководителя СК России по Московской области Ольга Врадий.

Владимир Маругов был убит в Подмосковье в ночь на 2 ноября, его застрелили из арбалета. Подозреваемый позже был задержан, им оказался Александр Мавриди, знакомый бывшей жены убитого бизнесмена.

Мужчину задержали в квартире, где он удерживал бывшего адвоката Алексея Завгороднего прикованным к кровати. По словам потерпевшего, злоумышленник вымогал у него квартиры в Москве. Следствие проверяет подозреваемого в убийстве на причастность к деятельности так называемых чёрных риелторов, писал NEWS.ru.