Ангарский маньяк рассказал, почему признался в новых убийствах

https://static.news.ru/photo/bc61d688-ca4e-11ea-b697-fa163e074e61_660.jpg Михаил Попков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, больше известный как ангарский маньяк, рассказал о причине признания в новых убийствах.

По его словам, он захотел «в отпуск».

Я отработал десять месяцев в Торбеевском централе и просто захотел в отпуск — поэтому и написал явку с повинной. Знал, что этапируют в Иркутск, — сказал Попков Lenta.ru.

Кроме того, он пообещал вспомнить о других преступлениях, неизвестных правоохранительным органам.

Попков сейчас этапирован в Иркутск из Торбеевского централа в Мордовии. Он отбывает пожизненное за 81 убийство и три покушения на убийство женщин. Маньяку уже предъявлено обвинение по одному эпизоду, по второму проводятся следственные действия.

Преступления, за которые он отбывает наказание, бывший милиционер совершил в период с 1992 по 2010 год на территории Иркутской области. Он приговорён к пожизненному заключению дважды, но осуждён был только за 78 убийств, так как по остальным вышел срок давности.

Ранее Попков признался в убийстве ещё двух женщин, о которых он не рассказывал. Эти убийства были совершены им с 1995 по 1998 год в Ангарске, писал NEWS.ru.