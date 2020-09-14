Адвокат: Соколов и Ещенко подавали заявление в ЗАГС

https://static.news.ru/photo/8141129a-f68f-11ea-a303-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Ирина Ефремова/ANTROPOGENEZ.RU/wikimedia.org

Адвокат Олега Соколова Сергей Лукьянов на очередном заседании в Октябрьском суде Санкт-Петербурга заявил о том, что историк и погибшая Анастасия Ещенко успели подать заявление в ЗАГС. По его словам, это должно было произойти во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. Он просил суд истребовать у ЗАГСа документы, которые бы это подтвердили и указали бы планируемую дату регистрации брака. Он отметил, что на адвокатский запрос ведомство отвечать отказалось.

В ответ на ходатайство Лукьянова представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева сказала, что у неё уже есть ответ от ЗАГСа об этом. Адвокат заявила, что «мы это не оспариваем», и попросила в целях экономии времени не удовлетворять ходатайство, а воспользоваться уже имеющимся у неё ответом. Суд решил отложить рассмотрение этого ходатайства на следующее заседание.

Дело историка Соколова начало слушаться в суде в июне 2020 года.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд закрыл заседание по делу историка Соколова.