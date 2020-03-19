https://static.news.ru/photo/94a1993e-69d3-11ea-8c08-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат учёного-историка Олега Соколова Александр Почуев заявил, что убийство аспирантки Анастасии Ещенко произошло на «пике травли», а историк стал жертвой манипуляций.

Он подчеркнул, что Соколов совершил убийство под длительным психологическим, социальным и социально-психиатрическом воздействием.

Он стал жертвой манипулятивной практики третьих лиц, — заявил адвокат журналистам в четверг.

Он считает, что в прессе с начала 2018 года была развязана травля против историка Олега Соколова.

Его обвиняли в краже каких-то там концепций. В связи с этим были соответствующие суды, и было установлено, что никто ни у кого ничего не крал, но все участники этой ситуации друг друга оскорбили, — подчеркнул Почуев.

Адвокат также заявил, что некая анонимная девушка заявила в Сети, что историк якобы похитил её и пытал. Эта девушка была установлена и допрошена следствием. Почуев подчеркнул, что её показания не были подтверждены.

Защитник считает, что после этого между историком и аспиранткой начался длительный конфликт. Почуев полагает, что убитая аспирантка стала сомневаться в историке, постоянно вспоминая этот эпизод. Он подчеркнул, что этот конфликт сильно воздействовал на её психику.

Потом в медиапространстве и в соцсетях началась и её травля. И трагедия случилась на пике этой травли: буквально за четыре дня до событий (убийства) подъезд Олега Валерьевича в доме, где с ним проживала Анастасия, был расписан оскорбительными выражениями, в том числе, и в её адрес, — подчеркнул адвокат.

Мужчина отметил, что следствие не ответило на вопросы «зачем и почему» историк совершил преступление. По его словам, на эти вопросы также не может ответить сам Соколов.

Историка Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко, которая являлась аспиранткой Санкт-Петербургского государственного университета. Следствие установило, что Ещенко была застрелена ночью 8 ноября 2019 года из обреза, историк расчленил тело и пытался избавиться от улик, утопив их в реке Мойка. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено.

Соколову предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство) и 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

NEWS.ru писал, что историк назвал отношения с убитой аспирантской «идиллией».