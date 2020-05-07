Адвокат: дело об убийствах в отношении экс-депутата Быкова могут прекратить

https://static.news.ru/photo/7d103c9a-906a-11ea-a917-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Быков Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Уголовное дело в отношении экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, обвиняемого в заказных убийствах, могут прекратить из-за истечения срока давности преступного деяния.

Адвокат Анатолий Клеймёнов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в большинстве случаев расследования дел о заказных убийствах задержка со сроками происходит потому, что подозреваемое лицо скрывается от следствия. В данной ситуации Быков занимал публичную должность и до недавнего времени не был фигурантом уголовного дела.

Следствию в любом случае требовалось установить причастность или непричастность господина Быкова к совершению преступления, поэтому произошло его задержание. Вместе с тем, из-за истечения сроков давности после задержания не должно последовать предъявление обвинения. Это означает, что уголовное преследование и уголовное дело в отношении господина Быкова должно быть прекращено, — отметил юрист.

В то же время Клеймёнов подчеркнул, что Быков должен дать личное согласие на прекращение дела по нереабилитирующему основанию. При этом обвиняемому даже не надо будет выражать свое отношение к обстоятельствам дела. Также возможно, что суд квалифицирует деяния экс-депутата по части 2 статьи 105 УК РФ. В таком случае Быкову всё же грозит наказание вплоть до пожизненного. Вопрос о применении срока давности в этой ситуации будет решать судья, а не следователь.

О задержании Анатолия Быкова в Красноярске сообщал NEWS.ru. Сотрудник правоохранительных органов, комментируя задержание, отметил, что экс-депутата «подозревают в убийствах прошлых лет».