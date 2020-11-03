Адвокат бывшей жены «колбасного короля» опроверг её связь с подозреваемым

https://static.news.ru/photo/43561694-1dd4-11eb-9051-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Маругова Фото: instagram.com/tatiana_marugova

Продолжается расследование громкого убийства, совершённого вечером 1 ноября в Подмосковье. Владелец колбасных заводов Владимир Маругов был застрелен из арбалета. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — им оказался Александр Мавриди, знакомый бывшей жены убитого Татьяны Маруговой. В СМИ появились слухи о том, что она могла иметь романтические отношения с подозреваемым. Адвокат женщины Игорь Ким опроверг эту информацию.

Юрист подтвердил, что Мавриди был знаком с Татьяной, однако он лишь работал у неё, оказывая помощь по хозяйству. Ким поясняет, что его подопечная — открытый человек и она могла в беседе с мужчиной рассказать ему какие-то детали из личной жизни. Но едва ли, по мнению адвоката, она передала ему какую-то информацию, которая могла бы привести к трагедии.

Про любовника — бред пишут, никакой романтической связи не было. <...> Это человек, который приходил на помощь, чинил канализацию, приводил в порядок участок. Дом большой, его надо было содержать, хозяйство огромное. Человек с техническим посылом, помогал, везде всё чётко делал, исполнял, — приводит слова Игоря Кима телеканал «360».

Отмечается, что обстоятельства знакомства подозреваемого с Татьяной Маруговой неизвестны. Источник предполагает, что он попал в её круг по рекомендации.

Ранее, как писал NEWS.ru, Татьяна Маругова прокомментировала случившееся. Она попросила подписчиков в соцсетях не писать злых слов о её бывшем муже и отце её сына — тоже покойного. Александр Маругов погиб в прошлом году, разбившись в ДТП на мотоцикле. Ему было 25 лет.