20 лет за госизмену и терроризм: озвучен приговор учителю Даниилу Клюке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший учитель из Липецкой области осужден на 20 лет военным судом. Почему его осудили за госизмену и терроризм, что известно о его деле?

Как судили Даниила Клюку

19 июня 2-й военный окружной суд вынес приговор по делу 26-летнего бывшего учителя рисования Даниила Клюки. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 500 тыс. руб. и ограничение свободы на год после отбытия основного наказания.

Как выглядит дело по словам Клюки

Молодой учитель рисования из Липецкой области в письме из СИЗО утверждал, что стал объектом разработки местного ФСБ якобы из-за местной газеты: в школе его заставили ее выписывать.

«Я в свободное время рисовал в ней ради шалости или под действием чувств. В основном рога, усы, бороды. А если на странице были представители власти, мог написать им на лбу „черт“, в конце концов моя газета — что хочу, то и рисую», — рассказал Клюка.

Однажды он забыл разрисованную газету на рабочем месте в школе. Начальство его отчитало, уволило, а потом его на улице задержали сотрудники ФСБ.

«Спустя несколько дней они нашли в моем телефоне переводы моему брату из Луганска, которые я перечислял на благотворительность. Честно сказать — не знаю какую», — разводит руками простодушный молодой учитель из провинции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что он на самом деле сделал, почему его обвинили в госизмене

РБК пишет: согласно материалам дела, Клюка дважды перевел средства на счета украинского фонда «Вернись живым» (признан Минюстом нежелательной организацией на территории России). Первый перевод был на сумму 100 тыс. руб., а второй — на сумму 20 тыс. руб. Он переводил их через криптовалюту.

«Вернись живым» — это один из крупнейших фондов, который с 2014 года помогает ВСУ. Его возглавляет украинский волонтер и бывший военнослужащий Тарас Чмут, неоднократно проходивший обучение на Западе. Средства от пожертвований «Вернись живым» использует для закупки вооружения, БПЛА (они закупили даже один Bayraktar TB2, который стоит порядка $5 млн), тепловизоров, пулеметов и т. д. для нужд ВСУ.

Кроме того, «Вернись живым» обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов БПЛА и медиков. Также важными направлениями работы фонда являются военная аналитика и работа со СМИ.

Как липецкий учитель стал террористом

Обвинение в содействии террористической деятельности Клюка также получил за переводы.

По версии следствия, 18 октября 2022 года «обвиняемый, являясь сторонником антироссийских взглядов, обменял 20 тыс. руб. на криптовалюту, которую перевел на электронный кошелек для финансирования украинского подразделения „Азов“, признанного террористическим и запрещенного в России». Следствие не сомневается в том, что эти деньги применялись для ведения боевых действий против ВС РФ.

В суде Даниил Клюка признал вину. Кроме того, он заявлял, что собирался пересечь границу и отправиться на территорию Украины.

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