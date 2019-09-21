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Более миллиона рублей потеряли 139 россиян из нескольких регионов РФ в результате действий группы мошенников.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводит РИА Новости .

Преступную группу создал житель Кисловодска, его сообщники действовали в Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии и в ряде других регионов. Преступники разместили в Интернете объявления о продаже мебели и бытовой техники, а также о сдаче жилья в аренду. Граждане отправляли предоплату, но не получали обещанных товаров и услуг.

По данным фактам было возбуждено 139 уголовных дел по статьям 159 (Мошенничество) и 210 (Организация преступного сообщества) УК РФ. Все дела затем объединили в одно производство.

Четверых подозреваемых в совершении данного преступления задержали в Карачаевске и Краснодаре. Для двоих из них судом избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия, ещё двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Троим членам группы удалось скрыться, они находятся в федеральном розыске.

News.ru ранее приводил комментарий эксперта по информационной безопасности, рассказавшего, что бывшие силовики чаще всего становятся жертвами мошеннических лотерей.