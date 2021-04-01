Зонд InSight зафиксировал два сильных толчка на Марсе

https://static.news.ru/photo/ddf11f5e-10c4-11eb-9c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Два новых случая сейсмической активности на Марсе зафиксировал зонд NASA InSight. По данным ведомства, марсотрясения достигли магнитуды 3,3.

Толчки магнитудой 3,3 и 3,1 были зафиксированы в районе Окаменелостей Цербера ещё 7 и 18 марта, но сообщили о них только сейчас. По словам представителей космического ведомства, толчки свидетельствуют о том, что Окаменелости Цербера являются районом сейсмической активности планеты.

Учёные отмечают, что в этом районе зафиксировано всего более 500 толчков, самые сильные из них имели магнитуду 3,5 и 3,6.

По словам одного из руководителей миссии установленного на зонде сейсмометра Таичи Кавамуры, зафиксированные случаи марсотрясения оказались аналогичны земным и лунным толчкам.

Зонд InSight совершил посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) на Марсе в ноябре 2018 года. Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащён сейсмометром и другими приборами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что международная группа учёных и архитекторов создала первый проект города на Марсе. Его назвали Нюва в честь древнекитайской богини, сотворившей «все вещи на Земле».