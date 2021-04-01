Зонд InSight зафиксировал два сильных толчка на Марсе

Два новых случая сейсмической активности на Марсе зафиксировал зонд NASA InSight. По данным ведомства, марсотрясения достигли магнитуды 3,3.
Толчки магнитудой 3,3 и 3,1 были зафиксированы в районе Окаменелостей Цербера ещё 7 и 18 марта, но сообщили о них только сейчас.
Учёные отмечают, что в этом районе зафиксировано всего более 500 толчков, самые сильные из них имели магнитуду 3,5 и 3,6.
По словам одного из руководителей миссии установленного на зонде сейсмометра Таичи Кавамуры, зафиксированные случаи марсотрясения оказались аналогичны земным и лунным толчкам.
Зонд InSight совершил посадку в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia) на Марсе в ноябре 2018 года. Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащён сейсмометром и другими приборами.
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