https://static.news.ru/photo/8e67e78c-6dc3-11ea-b696-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Международную космическую станцию (МКС) в течение нескольких дней можно наблюдать над Москвой и Московской областью. При безоблачном небе её можно увидеть без особых усилий, сообщили в Музее космонавтики.

Там посоветовали выбирать для наблюдений открытую местность и ждать появления станции на небе заранее.

Чтобы увидеть МКС в Москве и Московской области, нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звёздочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на юго-восток, — рассказал научный сотрудник музея Дмитрий Ерёменко.

За полётом станции можно наблюдать каждый вечер вплоть до 1 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что МКС на ближайшие несколько месяцев станет самым безопасным местом в условиях пандемии коронавируса. Такого мнения придерживается член экипажа «Союз МС-16» Анатолий Иванишин, который в апреле отправится на орбиту.