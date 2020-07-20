Жители Иркутской области смогли увидеть падение яркого болида

https://static.news.ru/photo/fff7334c-ca95-11ea-9e94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Жители Иркутской области 19 июля стали свидетелями падения небольшого яркого болида. Об этом сообщил директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

По его словам, в Сети появилось множество видео, на которых запечатлено произошедшее. Язев отметил, что до земли метеорит не долетел, сгорев в атмосфере, передаёт РИА Новости.

Этот болид был гораздо слабее, чем тот, что пролетал над Байкалом осенью 2016 года. Тем не менее это был сравнительно крупный камень, массой, скорее всего, несколько килограммов, — рассказал он.

В 2016 году над Иркутской областью пролетел болид массой до 80 кг. Иркутские астрономы передали видеозаписи падения небесного тела екатеринбургским и финским учёным.

Ранее NEWS.ru писал о том, что незадолго до полуночи 18 мая в Красноярском крае наблюдалось падение метеорита. Яркий след в ночном небе от космического тела зафиксировали камеры видеонаблюдения, автомобильные регистраторы, а также успели снять некоторые очевидцы.