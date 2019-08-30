https://static.news.ru/photo/ba783286-caef-11e9-bddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/JPL-Caltech

Сотрудники NASA завершили работы по монтажу вертолёта-беспилотника на новом марсоходе Mars 2020 Rover, который планируется посадить на поверхность Красной планеты зимой 2021 года.

Аппарат со спаренным несущим винтом и работающий за счёт солнечной энергии находится на пластине в подбрюшье марсохода, которое защищено специальной оболочкой.

Вертолёт будет автоматически выдвигаться наружу при обнаружении подходящих для испытательных полётов зон планеты.

Наша работа заключается в том, чтобы доказать возможность автономных, контролируемых полётов в экстремально разрежённой атмосфере Марса, — рассказала менеджер проекта Mars Helicopter Мими Анг.

По её словам, разработка создана для проведения испытательных полётов, поэтому она не оборудована научными приборами. Если учёные смогут доказать возможность полётов на Красной планете, то такие аппараты в будущем могут играть важную роль в её освоении.

Ранее News.ru писал, что компания SpaceX провела успешное второе испытание аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship, который, как планируется, отправится на Марс.