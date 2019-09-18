На начало 2021 года перенесён запуск южнокорейского спутника дистанционного зондирования Земли CAS500-2 с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур.
В компании «Главкосмос Пусковые услуги» сообщили, что запуск четырёх южнокорейских спутников состоится в рамках следующего коммерческого пуска. Это следует из видео, размещённого на YouTube-канале телестудии Роскосмоса.
О контрактах на запуск южнокорейских спутников было объявлено компанией «Главкосмос» в августе 2017 года. Их планируется вывести на орбиту ракетами «Союз-2.1а» с разгонными блоками «Фрегат».
Как писал News.ru, «Главкосмос» подписал соглашение с нидерландской компанией Innovative Space Logistics об установке восьми контейнеров Quadpack для запуска спутников на ракете-носителе «Союз-2».