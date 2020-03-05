https://static.news.ru/photo/11969734-5ee2-11ea-9d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на сутки по техническим причинам. Он был запланирован на утро 6 марта. «Союз» должен вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2.

Запуск «Союза» на данный момент отложен на сутки. По предварительной информации, есть проблемы в разгонном блоке, — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Источник не исключил, что запуск может быть отложен ещё на более длительный срок. Окончательное решение будет принято после генеральных испытаний ракеты.

Как писал NEWS.ru, в декабре на космодроме Куру также был отложен на сутки пуск «Союза» из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат». «Союз» должен был вывести на орбиту четыре спутника и телескоп CHEOPS.