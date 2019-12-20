Сроки первого запуска российских спутников связи «Гонец-М» на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк изменены. Вместо середины 2020 года, как планировалось ранее, три аппарата отправят в космос в конце 2020 года.
Об этом
Собеседник агентства заявил, что сами спутники давно готовы, но причину задержка запуска не назвал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия начнёт развёртывание новой спутниковой группировки «Гонец» в 2024 году. Об этом в разговоре с журналистами сообщил первый заместитель гендиректора одноимённой компании Олег Химочко. По его словам, в настоящее время развёртываются группировки OneWeb и Starlink. С «Гонцом» они конкурировать не будут.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен