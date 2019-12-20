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Китайский луноход «Юйту-2» установил рекорд продолжительности работы на спутнике Земли, преодолев по обратной стороне Луны 345 метров. После очередного сна он вновь пробудился и приступил к работе в рамках 13-го лунного дня.

Ранее рекорд принадлежал советскому самоходному аппарату «Луноход-1», который в начале 70-х годов прошлого века совершил космическую миссию в течение 10 месяцев. «Юйту-2» и посадочный модуль «Чанъэ-4», который доставил луноход на...