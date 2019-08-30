https://static.news.ru/photo/e718c492-cb33-11e9-b851-fa163e074e61_660.jpg Старт ракеты-носителя Рокот. Архивное фото Фото: Андрей Моргунов/ТАСС

Космические войска ВКС РФ запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.

По данным пресс-службы Минобороны, подготовка и стар прошли без происшествий. Полёт ракеты контролируют наземные средства войск.

В ведомстве также уточнили, что пуск состоялся в 17:00 мск с третьей пусковой установки, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в 2021 году пуски лёгких ракет «Рокот-2» могут быть возобновлены. Это позволит за три года выйти на получение доходов в размере свыше 8 миллиардов рублей ежегодно.

Ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» состоит из блока ускорителей (первая и вторая ступени) и космической головной части, состоящей из разгонного блока «Бриз-КМ», головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.