Специалисты приняли решение перенести запуск ракеты-носителя «Протон-М» в связи с проведением дополнительных испытаний.
По данным пресс-службы Роскосмоса, проверке подвергнется разгонный блок.
В госкорпорации добавили, что новая дата запуска будет согласована позднее, передаёт
Ранее News.ru писал, что очередной коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур должен стать рекордным по времени выведения спутников на орбиту. «Протон-М» отправит в космос европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1.