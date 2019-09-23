Фото: Roscosmos/Global Look Press

Крупный астероид размером с пару-тройку пирамид Хеопса приблизится 24 сентября к Земле. Его размер составляет от 190 до 430 м.

О приближении небесного тела сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA. В классификации астероид получил название 523934 (1998 FF14). Для сравнения, высота пирамиды Хеопса достигает 139 м. Огромный астероид будет находиться...