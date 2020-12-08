Запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк состоится 14 декабря

https://static.news.ru/photo/8a43e740-39ed-11eb-be03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» должна стартовать с космодрома Плесецк 14 декабря 2020 года в 08:50 мск, сообщает администрация Колпашевского района Томской области.

Ранее старт был назначен на 28 ноября, но его отложили по техническим причинам. Предварительно ракета прошла испытания и тестовую заправку, после чего её отправили в монтажно-испытательный корпус.

Администрация региона, сославшись на полученную от Роскосмоса инфомацию о планируемом пуске, обозначила область падения отделяющихся частей ракет-носителей, она частично расположена на территориях Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов.

Территория района ограничена эллипсом с размерами осей 160 на 50 км, центр района — 65 км северо-западнее озера Треш. Тип отделяющихся частей ракеты-носителя: вторая ступень, — говорится в сообщении.

Жителей близлежащих территорий настоятельно попросили воздержаться от посещения района падения частей ракеты-носителя в момент её запуска, а при обнаружении фрагментов сообщить об этом в Департамент защиты населения и территории Томской области.

Как уточнили в администрации, падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением.

Запланированный на 14 декабря пуск будет вторым стартом ракеты в рамках лётных испытаний, включающих шесть пусков, через шесть лет после первого, состоявшегося в декабре 2014 года. Во время реализации второй части программы «Ангара» должна будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы и космонавт Максим Сураев заявил, что Международная космическая станция (МКС) находится не в лучшем состоянии. При этом рассказать подробности Сураев отказался, сославшись на корпоративную этику.