https://static.news.ru/photo/8fa19ba2-e187-11e9-814c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Американский грузовой корабль Cygnus не полетит 21 октября на Международную космическую станцию.

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что теперь старт назначен на 29 октября, причины этого не уточняются. Корабль должен доставить на станцию предметы первой необходимости, материалы для научных исследований и антирадиационный спецжилет AstroRad Vest, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, государственная комиссия приняла решение о дате запуска ракеты-носителя «Протон-М» с европейским и американским спутниками. По данным источников в ракетно-космической отрасли, старт запланировали на 9 октября.