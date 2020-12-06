Запуск «Ангары» запланировали на 14 декабря

https://static.news.ru/photo/29c2c748-3861-11eb-a7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Проведение второго испытательного пуска ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» должно состояться 14 декабря. Об этом журналистам сообщили два информированных источника, имеющих отношение к космической отрасли.

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» изначально планировался 28 ноября. Для «Ангары» это будет уже второй старт в рамках лётных испытаний. Первый состоялся в 2014 году. Всего в течение испытаний будет произведено шесть запусков. Во время реализации второй части программы «Ангара» должна будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

Пуск намечается на понедельник, 14 декабря. Запуск должен произойти в 08:50 мск, — сообщил источник РИА Новости.

Третий представитель космической отрасли подтвердил указанные сведения. Он подчеркнул, что ракета будет доставлена на стартовый комплекс для подготовки к пуску 9 декабря. К настоящему моменту «Ангару» уже транспортировали на заправочный комплекс для заправки топливом баков низкого давления разгонного блока «Бриз-М».

Как ранее передавал NEWS.ru, ракета-носитель «Ангара-А5» полностью готова, запуск состоится в декабре с космодрома Плесецк. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.