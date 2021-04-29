Запрещённые на МКС задачи сможет выполнять новая орбитальная станция РФ

https://static.news.ru/photo/109cd28c-ee2e-11e9-8566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasa/ZUMAPRESS.com

На новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) можно будет проводить эксперименты, которые запрещены в данный момент на МКС, рассказал эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. Он отметил, что в первую очередь это военные задачи.

Сейчас военно-прикладные эксперименты на МКС проводить нельзя, потому что там постоянное иностранное присутствие, а на «Мире» у нас был целый модуль, который предполагался для военно-прикладных экспериментов​​​, — сказал он в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что теперь Россия сможет продолжить свои исследования, правда, «эпоха, когда мы думали, что в космосе будут летать истребители, прошла».

Лукашевич также уточнил, что сейчас все задачи, которые Россия собиралась решать на военных станциях серии «Алмаз», выполняются автоматически.

О планах России выйти к 2025 году из проекта МКС стало известно ранее. Правительство объявило о том, что скоро начнётся строительство новой РОСС. Разместят её на орбите на высоте от 300 до 400 км с наклонением 96,9–98 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг планы по затоплению МКС. «Речь идёт о возможности нашего постепенного выхода из этого проекта и создании новой национальной орбитальной служебной станции», — сказал он.