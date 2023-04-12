«Задача решаема»: Россия может полететь на Луну в ближайшие 10 лет В Институте космических исследований РАН рассказали NEWS.ru, как отечественные космонавты смогут покорить спутник Земли

Фото: Роскосмос

Недавно NASA объявило имена четырех участников новой пилотируемой миссии к Луне. В экипаж лунной миссии впервые войдут женщина, афроамериканец и канадец. Этот полёт станет первым более чем за полвека. Советской стороне тогда не удалось отправить своего гражданина на лунную поверхность, хотя СССР также плотно занимался этим вопросом и даже некоторое время преуспевал в изучении Луны. Когда российские космонавты смогут прилуниться и почему нам это до сих пор не удалось, NEWS.ru по случаю Дня космонавтики рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

— Насколько, по вашему мнению, российская ракетно-космическая отрасль готова к пилотируемым полётам на Луну?

— Решающим компонентом в планировании полёта человека на Луну является наличие соответствующей ракеты-носителя. Сейчас сверхтяжёлого носителя, который позволит доставить экипаж и вернуть обратно, нет. Более того, нет программы разработки такого носителя.

Но в каком-то смысле, быть может, это даже и хорошо, потому что если идти по дорожке, проторенной американцами и нами, то [для этого нужен] сверхтяжёлый носитель. Сверхтяжёлый носитель нужен только для реализации такой программы и больше ни для чего, а это весьма дорого.

— Почему у США получилось отправить человека на Луну, а у СССР — нет?

— США создали сверхтяжёлый носитель Saturn V с массой при старте 2290 тонн, и у них всё получилось. У нас эквивалентом Saturn V стал Н-1 с теми же примерно характеристиками. Но, к сожалению, не всё пошло так, как планировалось. На мой взгляд, там были ошибки в подготовке проекта в целом изначально.

После Н-1 у нас был разработан сверхтяжёлый носитель «Энергия». Он изначально предполагался для решения многих задач, из которых была решена всего одна — с его помощью был успешно запущен советский пилотируемый аппарат многоразового использования «Буран». Дальше программа была закрыта, а «Энергия» не нашла применения.

Американцы тоже закрыли свою программу «космических челноков» Space Shuttle. Главная задача перед ними стояла в том, чтобы удешевить пуски пилотируемых аппаратов, но она не решалась. Выяснилось, что многоразовость дороже, чем казалось. Один запуск Shuttle стоил $0,5 млрд. Для сравнения — те же задачи в СССР решались ракетой-носителем «Союз» за $80 млн. Разница, как видите, существенна.

Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Астронавт Базз Олдрин, пилот лунного модуля первой миссии по высадке на Луну

У нас тоже была программа многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». Когда она разрабатывалась, у неё были решительные противники по соображениям экономичности. Одним из серьёзных критиков этого проекта был главный конструктор «Энергии», академик Василий Павлович Мишин. Но он был побеждён, и деньги были потрачены, надо признаться, впустую.

Сейчас американцы с помощью Boeing разработали сверхтяжёлый носитель SLS для запуска пилотируемого корабля «Орион». Первые испытания ракеты в беспилотном варианте успешно прошли в 2022 году, в 2024-м планируется облёт, а в 2025-м — посадка [на Луну] участников пилотируемого запуска миссии «Артемида». SLS повторяет то, что было достигнуто раньше, когда использовался носитель Saturn V и корабль «Аполлон».

У СССР на выходе был пилотируемый облёт луны с использованием носителя тяжёлого класса «Протон» и аппарата Л-1. Всего состоялось несколько пусков, один из них был полностью успешным. Но в итоге, поскольку задачи пропаганды были не столь актуальны, этот проект был тоже закрыт. Он показал, что облететь Луну можно, но чтобы сесть на неё и вернуться, многоразовый носитель нужен другой — не тяжёлый, а сверхтяжёлый. А его у нас не было.

Ещё Сергей Королёв предлагал не заниматься сверхтяжёлыми носителями, а построить корабль, который полетит к Луне уже будучи собранным на орбите Земли. В этом случае туда его доставят не сверхтяжёлый, а несколько тяжёлых носителей. Скажем — четыре «Ангары-5».

Фото: Министерство обороны РФ Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5»

— Можно ли реализовать этот проект с тяжёлыми ракетами за ближайшее десятилетие?

— Можно. Есть соответствующие технологии, и задача с нашим стопроцентным участием выглядит решаемой. «Ангара-5» у нас есть, но, конечно, для пилотируемого полёта к Луне она нуждается в доработке. Для стыковки на орбите тоже нужны дополнительные решения. Но в любом случае это выглядит много надёжнее и, безусловно, дешевле, чем разработка и запуск сверхтяжёлого носителя.

В планах ранее у нас была чуть более тяжёлая «Ангара», чем сейчас. Это было связано с тем, что перспективный российский многоразовый пилотируемый космический корабль «Орёл» оказался тяжеловат для этого типа ракет-носителей, как и для «Протона».

— Можно ли назвать нашу ракетно-космическую промышленность самодостаточной?

— Конечно, санкции затрудняют работу, потому что к каким-то импортным комплектующим уже привыкли и настроились. Теперь придётся перейти на другие. Я могу совершенно определённо сказать, что они [аналоги] годятся. Может быть, какие-то характеристики у них будут чуть похуже, но настолько «чуть», что на это можно не обращать внимания. Всё это реализуемо.

Если вернуться к прошлому опыту, когда, например, работали над «Энергией», то она была сделана здесь, полностью из отечественных компонентов. В этом плане ничего нового изобретать не нужно. Точнее, нужно, но даже повторение требует ознакомления с документацией, соизмерения с новыми условиями.

Проблема не в этом, а в финансовых ресурсах. Это занятие не слишком дешёвое. К примеру, американская программа «Артемида», по некоторым оценкам, обойдётся в $4 млрд в год или даже больше. Есть ли у нас такие ресурсы? Я не знаю.

— А как вы оцениваете перспективы «Артемиды»?

— США, безусловно, смогут реализовать эту программу — здесь сомнений нет. У них всё идёт гладко, хоть они долго провозились с ракетой SLS. У Boeing есть конкурент — Илон Маск, который тоже может сделать эту ракету. Там была борьба за то, кто получит долю пирога. Хоть Маск её и не получил, он настраивается на Марс, но в лунной программе США он также принимает определённое участие.

У Маска были трудности с двигателями для созданной его компанией сверхтяжёлой ракеты SpaceX Starship. Но эти трудности ожидаемые. Маск старается преодолеть их как инженер, который умеет видеть перспективы сверхдорогих проектов при имеющихся экономических ограничениях.

Фото: JAMES M BLAIR, James Blair - NAS/Keystone Press Agency/Global Look Press Астронавты NASA, которые отправятся вокруг Луны на «Артемиде II»

— Помимо России и США, какие страны сейчас могут претендовать на пилотируемые полёты на Луну?

— Может Китай (по последним данным, РФ и КНР планируют совместно развивать свои космические программы. — NEWS.ru). В принципе, может Европейское космическое агентство, но соответствующее решение зависит не от него, а от властей Евросоюза в целом. И вряд ли они готовы к таким большим расходам. Участие, причём серьёзное участие [Евросоюза в лунных программах других стран] — да. Но так, чтобы они взяли на себя какую-то заметную долю финансирования, это вряд ли.