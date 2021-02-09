За пределы геомагнитного поля Земли отправят «Ковчег» с животными

https://static.news.ru/photo/8039b7d8-6b85-11eb-ab27-96000091f725_660.jpg Фото: Эдвард Хикс. «Ноев Ковчег»

Россия действительно планирует отправить на орбиту Земли спутник проекта «Ковчег» с животными на борту. Об этом заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс», входящего в структуру Роскосмоса, Дмитрий Баранов.

Речь идёт о научном аппарате «Бион-М» № 2, который изначально планировалось отправить на высоту 800 километров.

Действительно, мы прорабатываем как один из возможных вариантов запуска этого космического аппарата не на 800 км, как предполагалось, а несколько выше. Сейчас этот вопрос находится в проработке, — цитирует Баранова РИА Новости.

По новым планам «несколько выше» — это высота примерно в 20 тысяч километров.

Необходимость научных экспериментов с животными связана с подготовкой отправки российских космонавтов на Луну и другие планеты.

По словам Баранова, в случае принятия такого решения потребуется небольшая переделка космического аппарата. Решение будет принято Институтом медико-биологических проблем РАН, который, как предполагается, должен найти в идее научный интерес.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскосмос предложил учёным начать подготовку к отправке космонавтов на спутник Земли и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту. В ходе эксперимента предполагается изучить возможности их длительного пребывания в таких условиях.