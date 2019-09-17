https://static.news.ru/photo/bd239766-d92a-11e9-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

С космодрома Байконур в 2021 году ракета-носитель «Союз» выведет на орбиту четыре научных космических аппарата Корейского института астрономии и космических наук (KASI). Они помогут исследовать локальные свойства магнитосферной и ионосферной плазмы.

Четыре космических аппарата типа «кубсат» размерностью 6U института KASI будут запущены в двух контейнерах размерностью 12U на ракете-носителе «Союз-2.1а», — сообщили в компании «Главкосмос пусковые услуги».

Спутники выведут на орбиту высотой 600 км, расстояние между ними будет поддерживаться в диапазоне от 100 м до 1000 км. Основным же спутником запуска станет южнокорейский аппарат CAS-500-2. Ранее выведут на орбиту CAS-500-1. Основной миссией этих двух аппаратов станет съёмка Земли в высоком разрешении.

Как писал News.ru, компания «Главкосмос пусковые услуги» подписала соглашение с нидерландской организацией Innovative Space Logistics (ISL) об установке восьми контейнеров Quadpack для запуска спутников типа «кубсат» на ракете-носителе «Союз-2». Это сотрудничество призвано объединить опыт двух компаний, а также удовлетворить спрос рынка «кубсатов» на пусковые услуги по выгодной цене. Договор был подписан в рамках готовящейся первой коммерческой миссии Главкосмоса с космодрома Байконур в 2020 году. В данный момент формируется нагрузка для контейнеров.