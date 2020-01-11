https://static.news.ru/photo/93a5eac8-3538-11ea-b168-fa163e074e61_660.jpg Юсаку Маэзава Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Японский миллиардер Юсаку Маэзава ищет девушку, которая отправилась бы с ним в космос в рамках нового реалити-шоу. 44-летний бизнесмен должен отправиться в полёт вокруг Луны со SpaceX Илона Маска в 2023 году в качестве частного пассажира.

Я хочу найти спутницу жизни. Вместе с этим будущим партнёром я хочу кричать о нашей любви на весь мир из космоса, — заявил Маэзава.

Документальный фильм под названием «Любители полнолуния» будет транслироваться на AbemaTV, который поддерживается онлайн-рекламным агентством CyberAgent и телекомпанией Asahi. Проект ориентирован на молодёжную аудиторию, которая отворачивается от традиционного телевидения.

Как ранее писал NEWS.ru, Роскосмос не против того, чтобы сторонние компании занялись организацией шоу из запусков ракет на орбиту.