Японский грузовой корабль стартовал к МКС

Фото: spaceflight.nasa.gov

Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул занимаемый пост. Это произошло незадолго до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска в космос на корабле Crew Dragon, первого для США с 2011 года.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю записку, разосланную сотрудникам американского космического агентства, в отставку Ловерро подал 18 мая. Место главы пилотируемых программ временно займёт бывший астронавт Кеннет Бауэрсокс....