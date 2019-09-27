https://static.news.ru/photo/092d6d72-e1e5-11e9-b959-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Японский беспилотный грузовой космический корабль «Конотори-8» достиг Международной космической станции (МКС). В настоящее время аппараты приступили к стыковке.

Корабль был успешно захвачен роботизированным манипулятором станции. Сама стыковка займёт несколько часов.

«Конотори-8» доставил на МКС созданный совместно с Sony аппарат для оптический телекоммуникации с Землёй. Тестирование устройства планируется провести до конца 2019 года.

Кроме того, на борту беспилотника находятся два микроспутника, оборудование и грузы, необходимые для жизнеобеспечения экипажа, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что американский грузовой корабль Cygnus не полетит 21 октября на Международную космическую станцию. Теперь старт назначен на 29 октября, причины этого не уточняются.