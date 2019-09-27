Японский беспилотный грузовой космический корабль «Конотори-8» достиг Международной космической станции (МКС). В настоящее время аппараты приступили к стыковке.
Корабль был успешно захвачен роботизированным манипулятором станции. Сама стыковка займёт несколько часов.
«Конотори-8» доставил на МКС созданный совместно с Sony аппарат для оптический телекоммуникации с Землёй. Тестирование устройства планируется провести до конца 2019 года.
Кроме того, на борту беспилотника находятся два микроспутника, оборудование и грузы, необходимые для жизнеобеспечения экипажа, передаёт
Ранее News.ru писал, что американский грузовой корабль Cygnus не полетит 21 октября на Международную космическую станцию. Теперь старт назначен на 29 октября, причины этого не уточняются.