Японские учёные предложили запускать в космос деревянные спутники

https://static.news.ru/photo/5b7b9e06-49d5-11eb-83ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Возможно, в ближайшем будущем запускаемые на орбиту Земли спутники будут делать не из металла, а, как минимум частично, из дерева. С таким предложением выступили учёные из Киотского университета и японская компания Sumitomo Forestry.

Исследователи и частная компания планируют изучить перспективы использования древесины в открытом космосе. Первый тестовый деревянный спутник могут запустить на орбиту уже в 2023 году, пишет Nikkei Asia.

Учёные указывают, что дерево не блокирует электромагнитные волны, что позволит прятать антенны и радары внутри деревянного корпуса. При сходе в атмосферу спутник, сделанный из дерева, будет полностью сгорать, не оставляя после себя опасные химические элементы и не разбрасывая обломки по поверхности суши и океанов.

Мы весьма озабочены тем фактом, что все спутники, которые входят в атмосферу Земли, сгорают и оставляют мельчайшие частицы алюминия, которые летают в верхних слоях атмосферы долгие годы. В конечном счёте это оказывает воздействие на экологию Земли. Следующим нашим шагом будет разработка технической модели спутника, а затем мы соберем лётную модель, — рассказал профессор Киотского университета Такао Дои, бывший астронавт.

В 2024 году учёные собираются начать эксперименты по строительству деревянных конструкций в космосе. Sumitormo Forestry работает над материалом на основе древесины, который будет невосприимчив к агрессивным факторам космической среды — в частности к перепадам температуры и солнечной радиации.

Как сообщал NEWS.ru, специальное устройство для очистки орбиты от крупного мусора запатентовал Роскосмос. Оно в состоянии ловить прекратившие существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет. Устройство представляет собой крупноячеистую сеть в форме конуса, основание которой закреплено рамкой, имеет двигатели для маневрирования, вершина конуса тросом прикреплена к космическому аппарату. Как только «сачок» накрывает космический мусор, рамка сжимается и объект попадает в «мешок». После этого мусор либо буксируется в плотные слои атмосферы, либо разгоняется для перевода на орбиту захоронения. Удалять мусор механизм может автоматически, без участия наземных служб.