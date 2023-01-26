Япония запустила спутник-шпион для слежения за КНДР На орбиту выведен новый японский спутник-шпион для отслеживания ракетных пусков КНДР

Фото: NASA/Global Look Press

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries запустила ракету-носитель Н-2А с новым разведывательным спутником «Радар-7». Он предназначен в том числе для отслеживания ракетных пусков КНДР. Запуск прошел на космодроме Тангасима в юго-западной префектуре Кагосима. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, запуск на всех этапах происходил в штатном режиме, в результате «Радар-7» был успешно выведен на заданную орбиту.

Первоначально запуск планировался на 25 января, однако он был отложен из-за плохих погодных условий.

Новый аппарат войдет в состав уже имеющейся группировки из восьми разведспутников. Часть из их — оптические спутники, передающие изображение земной поверхности посредством оптических датчиков, другие являются радиолокационными спутниками, сканирующими планету с помощью радаров. Предполагается, что «Радар-7» со временем заменит спутник «Радар-5», который был запущен в 2017 году.

Государственная программа запуска разведывательных спутников была инициирована Японией в 1998 года, после того, как Северная Корея произвела запуск ракеты «Тэпходон-1». Вторая ступень этой ракеты пролетела над северо-восточной частью Хонсю и упала в Тихий океан. Она вывела на орбиту первый северокорейский искусственный спутник «Кванменсон-1».

Ранее дочерняя компания Роскосмоса по коммерческому продвижению российской космической отрасли «Главкосмос» объявила, что Россия в 2023 году намерена обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения. Речь идет о двух «Глонасс-К» и одном «Глонасс-К2». Также в 2023 году должны пройти запуски девяти аппаратов дистанционного зондирования Земли. Планируется запуск на орбиту десяти наноспутников, а также старт станции «Луна-25».