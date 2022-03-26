«Я так не могу»: Рогозин отказался от сотрудничества с США в космосе

США настроены на дальнейшее продолжение сотрудничества с Россией по программе МКС, однако Роскосмос не может игнорировать их враждебные действия, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин в ходе памятного мероприятия, посвящённого годовщине гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина, передаёт РИА Новости.

Он пояснил, что американский лидер Джо Байден открыто оскорбляет президента России Владимира Путина. Кроме того, Америка снабжает Украину оружием и боевиками, «натаскивает» местных нацистов.

Рогозин почеркнул, что помимо работы существует ещё гражданская позиция, и работники отечественной космической отрасли не могут ей поступиться.

Я должен делать вид, что ничего не происходит, и в космосе всё спокойно? Я так не могу, — приводит агентство слова Рогозина.

Ранее Байден при посещении лагеря украинских беженцев в Польше назвал Путина «мясником». До этого он позволял себе в адрес российского лидера такие эпитеты, как «чистый бандит» и «смертоносный диктатор».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил риторику Байдена как истерику от бессилия. Он также предположил, что хозяин Белого дома болен и порекомендовал ему пройти обследование.