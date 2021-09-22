Выявлены сбои при передаче данных между МКС и новым модулем «Наука»

Специалисты выявили сбои при передаче данных между МКС и новым модулем «Наука», их причины выясняются. Как сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА) российский компьютер и внешняя панель управления работают нормально.

Первоначальные тесты показали сбои при передаче данных между модулями «Звезда» и «Наука». Исследования коммуникационных потоков в российском сегменте МКС продолжаются, — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, российский компьютер и внешняя панель управления работают нормально. Команда ЕКА уверена, что ещё есть достаточно времени для устранения неполадок и тестирования европейского манипулятора ERA перед установкой и испытаниями, запланированными на январь. Отмечается, что для установки манипулятора ERA потребуется три выхода в открытый космос.

Модуль «Наука» был доставлен к МКС в июле 2021 года. В нём организовано спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из мочи, а также рабочие места для проведения научных экспериментов.

Ранее сообщалось, что НАСА рассчитывает продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) минимум на 10 лет.