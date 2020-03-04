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Астрономы из США и Нидерландов смогли открыть экзопланету, используя радиоволны. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал о перспективах нового метода.

По его словам, радиотелескопы не использовались для целей поиска и исследования экзопланет, однако после появления новой методики ситуация должна измениться. Когда было получено подтверждение, что это получается, то, конечно, много...