Третья ступень ракеты «Союз-2.1а», из-за поломки которой в январе пришлось отменить запуск военного спутника с Плесецка, после ремонта будут использовать с другим носителем.
В настоящий момент проводятся восстановительные работы и подготовка блока 3-й ступени к дальнейшему использованию в составе ракеты-носителя для последующих пусков, — цитирует ТАСС пресс-службу Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Как сообщили в РКЦ, неисправность ступени возникла в связи с повреждением кабельной трассы.
Как ранее писал NEWS.ru, первая ракета-носитель «Союз-2.1а» с комплектующими только российского производства стартует 9 апреля 2020 года. Летательный аппарат доставит к МКС корабль «Союз МС16» с экипажем.
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