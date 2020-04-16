ВВС США: Россия испытывает противоспутниковые ракеты

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РФ испытывает оружие, способное уничтожить находящиеся на низкой околоземной орбите спутники, считают в Космическом командовании ВВС США.

Речь идёт о спутниках, находящихся на высоте от 160 до 2000 километров над Землёй. По мнению американского командования, испытание ракеты последовало за манёврами российских спутников «Космос-2542» и «Космос-2543», о которых в США заявили в феврале 2020 года. Тогда американская стороны заявила, что они находятся опасно близко к спутнику США USA-245, входящему в разведгруппу Keyhole/Chrystal, передаёт РБК.

Испытание Россией DA-ASAT (противоспутниковых ракет прямого перехвата, direct-ascent anti-satellite weapon) показывает ещё один пример того, что угрозы для космических систем США и союзников реальны, серьёзны и возрастают, — заявил глава американского ведомства Джон Реймонд.

Как писал NEWS.ru ранее, западные страны подвержены опасности в космосе, так как неподалёку от их спутников маневрируют российские и китайские космические аппараты, заявил глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата. По его мнению, Россия использует для слежки за разведывательным спутником Соединённых Штатов спутник меньшего размера, который буквально преследует американский аппарат.