Российский спутник упадёт на Землю 22 сентября

https://static.news.ru/photo/d3ca3d2c-fbe7-11ea-a601-fa163e074e61_660.jpg Фото: khrunichev.ru

Неработоспособный спутник наблюдения Земли «Монитор-Э», запущенный в 2005 году, войдёт в атмосферу планеты 22 сентября над водами Индийского океана, передают ВВС Соединённых Штатов Америки. По их данным, аппарат принадлежит России.

«Монитор-Э» вывели на орбиту в августе 2005-го ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк. Стартовая масса спутника составляли 750 кг. На протяжении его эксплуатации возникали серьёзные технические проблемы. Объект прекратил работу в 2011-м, пишет РИА Новости.

По данным военных США, «Монитор-Э», находящийся на орбите с минимальной высотой в 188 км и максимальной в 196 км, войдёт в атмосферу 22 сентября примерно в 06:43 мск. Координаты — 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне смогут наблюдать за пролётом Международной космической станции (МКС) в ночном небе ежедневно с конца сентября по 10 октября. Об этом сообщили представители Роскосмоса.

Отмечается, что пролетающая станция с Земли будет похожа на звезду, по яркости схожую с Венерой. Каждый день в течение нескольких минут она будет пролетать с юго-запада на юго-восток. Чтобы рассчитать время, когда можно увидеть МКС, в госкорпорации представили графики пролётов станции.