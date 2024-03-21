Впервые в истории отменили запуск «Союза» на МКС. Что случилось?

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-25» сегодня, 21 марта, не смог отправиться на Международную космическую станцию. Что случилось на старте, кто на нем летел, когда будет новый запуск?

Почему отменили запуск с космодрома Байконур

Запуск пилотируемой миссии на МКС должен был состояться в 16:21. Он был отменен в последний момент. Историк космонавтики Александр Железняков заявил ТАСС, что срыв запуска пилотируемого корабля произошел впервые в истории отечественной космонавтики.

Корабль должен был лететь на МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения, полет должен был занять примерно 3 часа 19 минут. Стыковка «Союза МС-25» с узловым модулем «Причал» российского сегмента МКС на высоте 408 км была запланирована на 19:40.

Фото: roscosmos.ru Юрий Борисов

«Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — объявили в ходе трансляции с космодрома Байконур.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в 18 часов выступил с заявлением о причинах нештатной ситуации. Проблема была вызвана просадкой напряжения химического источника тока.

Кто летит на МКС на «Союзе МС-25»

В состав экипажа входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, первая женщина-космонавт в Белоруссии Марина Василевская и женщина-астронавт NASA Трейси Дайсон.

Роскосмос сообщил, что Новицкий и Василевская должны были провести на борту станции 12 суток и вернуться на Землю 2 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавткой NASA Лорел О’Хара. Дайсон продолжила бы полет до сентября и вернулась бы на корабле «Союз МС-25» с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом. Астронавтка NASA Дайсон должна была отправиться к МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США. Это уже третий такой полет американской астронавтки.

Фото: .roscosmos.ru Трейси Дайсон, Олег Новицкий, Марина Василевская

Когда будет новый запуск «Союза»

В NASA внимательно следят за запуском с участием своего астронавта. Агентство первым сообщило, что новый запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» запланирован через двое суток.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов уточнил, что запуск перенесен на субботу, 23 марта, и состоится в 15:36 по московскому времени.

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