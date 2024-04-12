Военкор Коц рассказал, что показала СВО космической отрасли Военкор Коц: СВО показала, что даже в космосе надо быть ближе к Земле

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

«Глонасс-К2»

Спецоперация показала, что даже космические технологии должны иметь практическое применение, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. В День космонавтики он призвал быть ближе к Земле «даже в космосе».

Вот СВО показала, что ближе надо быть к Земле. Даже в космосе. Потому что наравне с вполне земными запросами на оружие и технику многое зависит от связи, разведки и навигации, которые обеспечивают спутники, — написал Коц.

Военкор признал, что с навигацией у России все хорошо. На орбиту успешно выведен аппарат «Глонасс-К2», который подает навигационные сигналы с «разделением в диапазонах L1, L2 и L3». Обновление орбитальной группировки продолжится и в текущем году, добавил он.

А вот со связью и разведкой — похуже. У нас нет спутников, 24/7 висящих над Украиной. И нет аналога низкоорбитальной группировки Маска, — отметил военкор.

Коц напомнил слова президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию о необходимости практически на всей территории страны обеспечить доступ к высокоскоростному интернету «в горизонте текущего десятилетия». Военный корреспондент добавил, что на развитие отечественной спутниковой группировки выделят 116 млрд рублей.

В конце концов, технологии и наука не только развивают производство или укрепляют обороноспособность, они улучшают уровень жизни обычных граждан. И все это, конечно, не отменяет межпланетных полетов, новых космических станций и освоения дальнего космоса, — заключил Коц.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа на борту МКС первой в истории Белоруссии женщины-космонавта Марины Василевской не является разовой практикой. По его словам, белорусские космонавты продолжат летать в космос.