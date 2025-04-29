Во Франции разработали проект по выращиванию морского окуня на Луне

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Ученые из Национального института сельскохозяйственных исследований Франции начали работать над проектом по выращиванию морского окуня на Луне, пишет MIR24.TV. Пока рыбу разводят в земной лаборатории, но следующее поколение мальков планируют отправить в космос в рамках миссии Lunar Hatch.

Разведение рыбы на Луне и Марсе может стать ценным источником белка для астронавтов. Кроме того, это позволит обеспечить специалистов омега-3 и витаминами группы В, необходимыми для сохранения мышечной массы в условиях космоса.

Доставлять продовольствие в космос неэффективно, так как это увеличивает массу корабля и занимает много места. Поэтому исследователи предложили отправлять в космос рыбью икру: сначала эксперимент ограничится наблюдением за развитием личинок, но в перспективе планируется выращивать взрослых рыб прямо на Луне.

Ранее гендир Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о расширении международного сотрудничества в рамках проекта по созданию Международной научной лунной станции. По его словам, к инициативе России и Китая уже присоединились 13 государств.