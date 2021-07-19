Власти США одобрили покупку российских ракетных двигателей

Правительство США поддержало покупку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш». Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в своём Telegram-канале.

Правительство США одобрило заключение контракта между НПО «Энергомаш» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмоса») и американской компанией «Орбитал Сайенсиз ЛЛС». А значит будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими «сердцами», — написал он.

Устименко добавил, что это произошло, несмотря на «политические вихри» и санкции. По его мнению, договор о покупке российских двигателей не только является подтверждением прекрасной работы конструкторов и инженеров, создающих изделия превосходного качества, но и даёт надежду на возможную нормализацию отношений.

Он также выразил уверенность, что в будущем бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике.

Американцам жидкостный ракетный двигатель РД-181М требуется для ракеты-носителя «Антарес», которая доставляет грузы на Международную космическую станцию.

Ранее стало известно, что в середине апреля 2021 года НПО «Энергомаш» готовило к отправке в США шесть ракетных двигателей РД-180. Это была последняя партия по действующему контракту, сообщили в Роскосмосе. Представители американских компаний Pratt & Whitney, United Launch Alliance и РД АМРОСС двигатели приняли.