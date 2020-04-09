Владимир Путин вышел на связь с экипажем МКС

https://static.news.ru/photo/2f40e53c-7b1b-11ea-8236-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пообщался с космонавтами МКС, куда накануне прибыл пилотируемый корабль «Союз МС-16» с новым экипажем.

Глава государства поздравил участников экспедиции с наступающим Днём космонавтики. Он также заверил их в поддержке пилотируемой космонавтики российскими властями и выразил надежду на развитие космической активности совместно с иностранными партнёрами, пишет РИА Новости.

Предполагается, что новый экипаж в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта США Криса Кэссиди проведёт на МКС 196 суток. На станции их встретили россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Их возвращение на Землю на корабле «Союз МС-15» запланировано на 17 апреля.

Как ранее писал NEWS.ru, старт «Союза МC-16» состоялся 9 апреля в 11:05 по московскому времени с Байконура. Он стал первым кораблём с экипажем, который был выведен на орбиту ракетой-носителем, полностью состоящей из российских комплектующих.